publié le 06/10/2020 à 13:29

5.000 foyers sont toujours privés d'électricité dans les villages des Alpes-Maritimes, dévastés par les crues ce week-end. Même le réseau électrique en sous-sol a été touché par les différents glissements de terrain. Les secours apportent du ravitaillement et tentent de rétablir les liaisons. De son côté, la sécurité civile continue de chercher des disparus.

L'équipe de Breil-sur-Roya examine minutieusement les dizaines de carcasses de voitures, submergées par la boue. Le lieutenant Julien a enfilé sa combinaison rouge, sous ses ordres, cinq hommes s'apprêtent à plonger dans la Roya. "La mission c'est vraiment de lever le doute, de Breil jusqu'à la frontière italienne. On s'attend à trouver un corps, on est équipé pour ça, ça fait parti du boulot", rapporte le lieutenant. Les trinômes se séparent ensuite, chacun équipé de marqueurs : "On marque bien les voitures qu'on reconnaît, comme ça c'est clair. Puis on a toujours un oeil sur les trinômes, toujours un oeil entre nous", précise-t-il.

Cette zone, en direction de l'Italie, n'a encore jamais été fouillée par les secours. En s'éloignant du village, la vallée se rétrécit et le courant devient plus fort : "C'est dangereux, on peut très vite se faire mal", ajoute le lieutenant Julien. Selon le maire de la commune, cinq de ses administrés manquent à l'appel. La mission se poursuit toute l'après-midi.

L'équipe de sécurité civile de Breil-sur-Roya examine les dizaines de carcasses de voitures. Crédits : Valentin Boissais / RTL | Date : 06/10/2020 4 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > L'équipe de sécurité civile de Breil-sur-Roya examine les dizaines de carcasses de voitures. Crédits : Valentin Boissais / RTL | Date : Cette zone, en direction de l'Italie, n'a encore jamais été fouillée par les secours. Crédits : Valentin Boissais / RTL | Date : Pour plus de sécurité, les hommes restent groupé par trinômes. Crédits : Valentin Boissais / RTL | Date : Cinq habitants de Breil-sur-Roya manquent encore à l'appel. Crédits : Valentin Boissais / RTL | Date : 1 / 1 < > +

RTL est solidaire avec le Secours Populaire pour venir en aide aux sinistrés des Alpes-Maritimes. Vous pouvez adresser vos dons sur le site secourspopulaire.fr ou par courrier, en précisant "fonds d'urgence".

Sachez aussi que 7 loups noirs du Canada sont activement recherchés dans le secteur. Leur enclos a été détruit dans le parc animalier Alfa au dessus de Nice. Certains ont été vus par des témoins entre Saint-Martin-Vésubie et le Boréon.

À écouter également dans ce journal :

Sophie Pétronin - La dernière otage française au Mali est sur le point de retrouver la liberté. Elle serait en cours de transfert après près de quatre ans de captivité aux mains d'un groupe lié à Al-Qaïda.

Assemblée nationale - Comme pour les amphithéâtres, la jauge dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale est abaissée à 50% pour les députés.

Séparatisme - Le mort "séparatisme" ne figure pas dans l'intitulé du futur projet de loi destiné à lutter contre l'islamisme radicale. C'est ce qu'annonce le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.