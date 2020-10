publié le 05/10/2020 à 08:25

Un paysage de désolation. Une gigantesque coulée de boue a pénétré les maisons de Breil-sur-Roya, dans la vallée de la Roya (Alpes maritimes) vendredi 2 octobre, lors du passage de la tempête Alex.

Dans ce village de 2.000 habitants, il n'y a plus d'eau potable, plus d'électricité ni de réseau téléphonique depuis trois jours. Les toitures sont arrachées, les ponts sont détruits, la boue est figée partout, sur la place du village, dans les maisons comme dans les voitures, où elle atteint jusqu'à un mètre de hauteur.

Huit personnes sont encore disparues dans le village, alors que les pompiers ont déployé trois équipes cynophiles sur place pour tenter de les retrouver : "Le temps joue en notre défaveur. J'ai 147 sauveteurs à l'oeuvre pour un hélicoptère", alors qu'il y en avait douze au même moment dans la Vésubie, décrit le colonel Franck.

On a besoin d'eau et de carburant en masse Sébastien Olharan, maire de Breil-sur-Roya





Le temps passe et les moyens manquent dans ce département des Alpes-maritimes. Pour Sébastien Olharan, maire de Breil-sur-Roya, c'est pourtant le seul moyen d'avancer : "Hier, on a longtemps attendu les hélicoptères dans la vallée de la Roya, et ceux qui sont arrivés dans la soirée ne nous ont rien déposé. On a vraiment besoin d'un groupe électrogène aux antennes relais pour rétablir les liaisons téléphoniques sans lesquelles on ne peut rien faire. Et puis on a besoin d'eau et de carburant en masse. Il n'y a pas d'autre moyen qu'un pont aérien pour permettre de répondre aux besoins de la population".

Les habitants pensent aussi aux appareils privés notamment basés à Monaco. "On demande de l'aide parce qu'il y a des personnes âgées, handicapées, qui ne peuvent plus se mouvoir, il n'y a plus d'eau, on essaye de se débrouiller mais c'est difficile", explique un habitant. "Il faudra des années pour remonter un village", décrit enfin une habitante du village.