publié le 05/10/2020 à 10:44

Les habitants des Alpes-Maritimes sont encore sous le choc après les inondations meurtrières de ce week-end. Les recherches se poursuivent dans les villages sinistrés. Parmi eux, Saint-Martin-Vésubie, la commune la plus touchée par les intempéries.

Un village encore coupé du monde ce matin, sans eau, sans électricité et sans moyens de communication. Sur place, le spectacle est à peine croyable. Un gigantesque cratère de centaines de mètres et tout près, un camion blanc qui menace de tomber dans le vide. "Quand on monte sur la grosse montagne qui surplombe le village, on dirait que le village c'est une île, c'est hallucinant" témoigne Jean-Paul, encore choqué des événements, deux jours après.

"Le plus dur c'est surtout de ne pas perdre la maison. Les spécialistes sont venus voir en fait c'est traître parce que, ça creuse, ça creuse, on s'aperçoit de rien et après ça pardonne plus donc ça fait peur", témoigne cet enfant du village qui ne se voit pas vivre ailleurs. Et pendant 36 heures, Jean-Paul, comme les autres habitants, vivait à l'aveugle : "coupés du monde totalement, aucune nouvelle de rien, de personnes, on vit dans la peur", confie-t-il au micro RTL.

Si quelqu'un trébuche, il trébuche qu'une fois Un habitant de Saint-Martin-Vésubie Partager la citation





En effet, le week-end a été long et éprouvant pour ces habitants de Saint-Martin-Vésubie qui vivent désormais sans aucune route. L'eau a tout ravagé et n'a laissé derrière elle qu'un amas de débris. Ainsi, des centaines d'habitants ont déjà été évacués tout le week-end par des hélicoptères de l'armée, parfois dans une ambiance tendue.

D'autres transforment leur camion en garde-meubles, lorsque leur maison menace de s'effondrer : "Tous ceux qui habitent en face sont bloqués, pour passer au niveau du pont, il faut le faire vite et être courageux, parce que si quelqu'un trébuche il trébuche qu'une fois", raconte cet autre habitant.

C'est donc avec des tyroliennes et des harnais que les gendarmes de haute-montagne ont tenté hier des évacuations assez périlleuses. Des opérations difficiles sans téléphone, beaucoup d'informations circulent ainsi via bouche à oreille. La place du village est le seul lieu d'information au moment des repas. Éric Ciotti, député en charge du département a grandi ici, depuis deux jours, il se charge personnellement d'informer les habitants : "Il y a de l'angoisse, il faut rassurer les gens, rassurer les Saint-Martinois sur l'avenir de notre village", a confié l'élu.