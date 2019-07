publié le 19/07/2019 à 13:14

Que s'est-il passé exactement le 27 juin dernier en Alsace ? La maman d'une petite fille d'un an a décidé de porter plainte après la mort de son enfant à l'hôpital de Strasbourg. Elle estime qu'il y a eu plusieurs manquements graves dans la prise en charge de sa fille, qui a dû changer plusieurs fois d'établissements dans la même journée.

Ce matin-là, en se levant, la maman constate que sa fille d'un an respire mal, et appelle le 18. Le médecin écoute la respiration, et ordonne d'aller à l'hôpital le plus proche, à Altkirch. Mais il n'a pas de service d'urgences pédiatriques. "En arrivant aux urgences, une dame a refusé de consulter mon bébé, explique la maman au micro de RTL. Elle m'a dit d'aller sur Mulhouse".

La petite fille se met à vomir. Sa maman en pleurs appelle le 15, qui envoie une ambulance pour aller à Mulhouse, mais sans médecin à bord. "Dans l'ambulance, il n'y avait que deux chauffeurs, ils ont pris tout ça à la légère", se désole la maman. À l'hôpital de Mulhouse, la petite fille attend encore 25 minutes pour qu'un médecin l'examine et diagnostique une crise d'asthme. Il donne un médicament et le bébé se calme. Il est 9 heures du matin.

Mais à 16 heures, les médecins constatent que l'état de la petite fille s'est beaucoup dégradé. Elle est transférée en hélicoptère à Strasbourg à 18 heures. Elle décède dans la soirée d'un problème cardiaque. Sa maman veut comprendre pourquoi les médecins mulhousiens ont autant attendu.

