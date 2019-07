Une jeune femme séquestrée et prostitué de force pendant ses "vacances"

Une jeune femme originaire de Clamart (92) s'est retrouvée séquestrée et prostituée de force dans un hôtel low-cost à Lormont, près de Bordeaux. Âgée de 19, elle était partie passer quelques jours en Gironde avec des "connaissances". Un séjour qui a vite tourné au cauchemar lorsque les deux hommes ont décidé de se servir de la jeune femme pour payer leurs trains de vie.

Après l'avoir privé de ses effets personnels, les deux proxénètes ont mis en ligne une annonce sur un site spécialisé. En trois jours la jeune femme à du enchaîner une dizaine de passes, pendant que ces agresseurs l'attendaient sur le parking de l’hôtel.

Dans la nuit du 10 au 11 juillet, la victime a réussi à joindre sa sœur via le téléphone d'un "client". Alertée par les messages reçus, cette dernière a directement appelé la police. Les forces de l'ordres sont intervenues et ont pu interpeller les coupables.

Les deux hommes, âgés de 24 et 25 ans ont été placés en détention provisoire et vont devoir répondre à des accusations de "proxénétisme aggravé" et "séquestration". Une enquête est toujours en cours.