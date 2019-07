publié le 19/07/2019 à 09:55

Les réseaux sociaux ne connaissent pas la nuance, d'autant plus quand il s'agit de la cause animale. Un internaute a révélé le nom, la photo et l'adresse du cabinet d'un vétérinaire de l'Eure, après qu'il ait posé à côté d'animaux morts, dont un lion et un éléphant, a-t-on appris dans Paris Normandie. Il est vite devenu le cœur d'une polémique sur les réseaux sociaux, d'où est parti l'information, sur la page "Un clic pour un safari" qui dénoncent ces pratiques.

"Ça n'arrête, je suis un punching ball, a confié la secrétaire de son cabinet à France Bleu. De son côté, Benoît Grosfils, président du conseil de l'ordre des vétérinaires de Normandie, a appelé à la modération, notamment pour les autres membres de la clinique, car "les secrétaires sont insultées au téléphone non stop" et a mis en cause "une justice expéditive et rapide sur internet".

Le conseil de l'ordre des vétérinaires a finalement entendu l'homme mis en cause. Le président de l'ordre assure que le vétérinaire lui a confirmé la légalité de cette partie de chasse, assurant que "l'éléphant blessé était en procédure d'euthanasie" et que "le lion aussi était autorisé à être chassé."