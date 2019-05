publié le 07/05/2019 à 19:02

Cette maladie respiratoire touche 3,5 millions de personnes en France. Elle est aussi responsable de 900 décès chaque année. L'asthme est parfois sous-estimé, notamment chez les adolescents. À l'occasion de la journée mondiale de l'asthme, ce mardi 7 mai, une association lance une campagne choc pour les sensibiliser sur le sujet.



Une vidéo mise en ligne par la fondation Gregory Pariente met en scène un enfant qui s'essouffle en jouant au tennis. Il n'a pas pris son traitement contre l'asthme. Un peu plus tard, dans une salle de classe, un garçon s'inquiète de l'absence de son copain. Vient alors l'annonce terrible : il n'a pu arriver en vie à l'hôpital.

Ce scénario est inspiré d'une histoire vraie : celle de Gregory, décédé en 2013 d'une crise d'asthme. Depuis, son père a créé une association qui porte son nom et fait de la sensibilisation auprès des adolescents, malades ou non. "Ils en ont absolument marre, à 14 ans, qu'on leur dise : t'es malade, t'as ceci, t'as cela, et ils ne veulent plus l'entendre", explique-t-il. "Donc ces gosses-là, ils n'écoutent plus aucun message, ils n'écoutent ni les parents, ni les professeurs, ni les médecins".

Inciter à prendre son traitement correctement

L'asthme est une inflammation des bronches qui tue 10 à 15 adolescents tous les ans. Un traitement de fond permet d'espacer les crises. À cet âge sensible où les émotions sont moins bien contrôlées par la raison, les jeunes patients sont souvent négligents. Mais il existe des solutions.



"Convaincre un adolescent de prendre son traitement de fond, c'est assez compliqué", confirme le docteur David Drummond, pneumologue à hôpital Necker APHP. "Mais il y a de petits moyens, notamment le téléchargement d'applications de rappel de prises de traitement. L'idée, c'est aussi d'instaurer une habitude. Par exemple, ce qu'on dit souvent aux adolescents, c'est de poser leur traitement à côté de leur brosse à dents".



Une personne asthmatique qui suit son traitement correctement peut vivre normalement, et même pratiquer des sports. La fondation Gregory Pariente travaille maintenant sur le développement d'un clip à destination des éducateurs sportifs pour les sensibiliser sur la maladie.