publié le 13/01/2020 à 13:48

Trois jeunes âgés de 18 à 20 ans ont été retrouvés morts ce dimanche 12 janvier après que leur voiture est tombée dans l'Arvan, au niveau d'un barrage près Saint-Jean-de-Maurienne, en Savoie. Ils auraient fait une sortie de route avant de terminer leur course dans l'eau.

Après être sortis en discothèque dans la soirée de samedi, leurs familles avaient signalé leur disparition en ne les voyant pas rentrer le lendemain matin. Originaires de deux villages situés aux alentours du lieu de l'accident, les trois adolescents étaient connus des habitants de la région. Marie, habitante de Saint-Étienne-de-Cuines, est sous le choc : "C'est l'horreur. On pense beaucoup aux parents. C'est très difficile. C'était de gentils garçons, très respectueux, qu'on connaissait depuis longtemps".

L'une des trois victimes, âgée de 19 ans, était l'avant-centre de l'équipe de football de l'AS Cuines. Stéphane, son entraîneur le regrette déjà : "Il adorait le foot, venait toujours aux entraînements et ne lâchait jamais rien. C'était mon buteur. L'année passée, on a fait 16 victoires et un nul en terminant premiers. Il a dû mettre plus de 30 buts. C'est très dur". Les autopsies des victimes diront si l'alcool a joué dans ce drame.

