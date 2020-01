Spéciale Crimes en Normandie : Jean-Yves Morel avait enterré deux jeunes filles sous sa terrasse

publié le 10/01/2020 à 09:07

A la Une de l’heure du crime, nous évoquons plusieurs affaires criminelles qui ont profondément marqué plusieurs régions de Normandie, La Hague, le Calvados, l’Orne, l’Eure, la Seine-Maritime, à travers l’enquête que vient de publier Philippe Bertin, journaliste à Normandie Magazine. Il est retourné sur les lieux de plusieurs grandes « scène de crimes » de sa région. Il a pu constater que l’empreinte événements qui ont fait la Une de l’actualité il y a dix, vingt ou 30 ans est toujours là.

Un exemple ? L’histoire d’un homme tranquille, bon voisin, bon père de famille, bon employé apprécié de ses patrons, qui était en réalité un assassin pervers auteur d’un double crime ! Il s’appelle Jean-Yves Morel, technicien de laboratoire dans une entreprise de caoutchouc, marié, père d’un enfant âgé de 18 mois à l’époque des faits, en 1998. Il a été condamné à la prison à perpétuité en février 2000 par la Cour d’Assises de Rouen pour avoir violé, assassiné et enterré dans son jardin une étudiante de 23 ans et une lycéenne de 17 ans qui était sa propre belle-sœur.



Nous revenons sur une enquête exceptionnelle qui a permis aux gendarmes chargés de l’affaire, d’identifier l’assassin et de retrouver les corps de ses victimes grâce à l’emploi, pour la première fois en France d’un géoradar, un appareil qui permet de détecter dans le sol des objets ou des corps enterrés.



Nos invités

Philippe BERTIN, journaliste à Normandie Magazine (un bi-mestriel), dans le dernier numéro de janvier-février, il signe un dossier intitulé « Scènes de crimes » : retour sur les lieux qui ont fait trembler la Normandie.

Le chef d’escadron Christophe LAMBERT, il est le chef du département signal-image-parole à l'IRCGN. Il nous expliquera le fonctionnement du géo-radar et son utilité dans une enquête.