Lyon : trois jeunes femmes interpellées pour enlèvement et séquestration

publié le 20/12/2019 à 21:10

Ce vendredi 20 décembre, trois jeunes femmes, âgées de 22 à 26 ans, sont accusées d'enlèvement, séquestration, tentative de viol et violences volontaires aggravées sur une de leurs connaissances. Toutes ont été interpellées et présentées au parquet de Lyon.

Début août, une jeune fille de 21 ans avait déposé plainte au commissariat de Rillieux-la-Pape (métropole de Lyon), expliquant avoir été enlevée par un "groupe de filles", précise la Direction départementale de la sécurité publique (DDSP) du Rhône dans un communiqué.

La victime présentait des blessures au visage et des traces de morsure dans la nuque. Elle assurait savoir qui étaient ses agresseurs : trois filles de sa connaissance dont l'une lui reprochait d'avoir volé son véhicule quelques jours plus tôt. Après avoir été rouée de coups, la jeune femme blessée et ayant subi des violences physiques et sexuelles, avait été séquestrée pendant deux jours dans un appartement à Annemasse (Haute-Savoie), avant de rentrer en train à Lyon.

Déjà connues des services de police

Les trois suspectes demeurant à Vénissieux, près de Lyon, Péage de Roussillon (Isère) et Annemasse, toutes connues des services de police, ont été interpellées mercredi 18 décembre, précise la DDSP. Entendues, elles ont reconnu les faits tout en tentant de minimiser les violences. Elles sont toutes les trois déférées au parquet en vue d'une mise en examen.