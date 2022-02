États-Unis : un bébé de deux ans sauve sa famille d'un incendie

Un drame évité de justesse dans le sud des États-Unis. Un jeune enfant de 2 ans a sauvé ses parents des flammes, le 15 janvier dernier alors que ceux-ci avaient perdu l'odorat à la suite d'une infection au coronavirus, selon des informations rapportées par le New York Post, ce samedi 29 janvier.

En pleine nuit, le jeune Brandon Dahl a réveillé ses parents Nathan et Kayla par ces mots. "Maman, chaud ! Maman chaud !". Deux mots qui ont tout de suite alerté ces habitants texans. "C'est notre petit héros", s'est exprimé la mère de l'enfant devant les caméras d'une télévision locale.

Et pour cause, depuis plusieurs jours, Nathan et Kayla étaient touchés par une infection à la Covid-19. L'un des symptômes principaux des parents était la perte du goût et de l'odorat. Deuxième coup du sort, les détecteurs de fumées installés dans le logement n'ont pas fonctionné.

Selon les autorités locales, le feu aurait démarré à cause d'un chauffage au gaz dans le salon, où dormait le jeune enfant de deux ans. Le jeune Brandon se serait alors levé pour se rendre dans la chambre de ses parents et les alerter.

La famille sortie indemne des flammes

Si tous les occupants de la maison ont pu sortir sans aucune blessure, c'est notamment dû au fait que le père de famille est pompier volontaire dans une caserne locale. Résultat, il avait préparé sa famille à avoir les bonnes réactions en cas d'incendie. "Nous avions un plan d'évacuation", a avoué Nathan.

Quelques instants plus tard, la totalité de la maison était détruite. Tout comme les deux voitures de la famille. Aucun des sept membres de la famille n'a été blessé, seul le petit Brandon a eu quelques cheveux brûlés.