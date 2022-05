Nordahl Lelandais a-t-il fait une autre victime ? Après avoir reçu une lettre anonyme, le procureur de la République de Grenoble veut en avoir le cœur net, une enquête a donc été ouverte. Cette lettre a été envoyée en février dernier, en plein procès sur le meurtre de Maelys, à l'ARPD, l'association Assistance et Recherche de Personnes disparues.

Celui ou celle qui l'a tapée explique avoir été ami entre 2012 et 2017 avec Nordahl Lelandais et tient à relater une scène. En 2012, alors que l'auteur de la lettre roule en voiture avec Lelandais, ils aperçoivent un homme à l'attitude étrange au milieu de la route. Nordahl Lelandais s'énerve, descend du véhicule, l'insulte et lâche les chiens. L'homme part à toute vitesse.

La lettre ne donne pas plus de détail, mais en fouillant, l'ARPD va faire le rapprochement avec une disparition dans cette zone. "On s'est aperçu qu'à cette époque il y avait eu une disparition d'un pensionnaire du foyer à proximité, quelques mois après son corps avait été retrouvé au pied d'une falaise à proximité", confie Bernard Valezy, vice-président de l'ARPD. "On a donc pensé qu'on ne devait pas conserver telle quelle cette lettre, elle a été remise à l'autorité judiciaire".

L'homme de 43 ans était accueilli dans un foyer pour personnes autistes. À l'époque, l'enquête avait conclu à un accident. Le parquet a donc décidé d'en rouvrir une pour déterminer si Nordahl Lelandais peut ou non être impliqué dans ce décès.

