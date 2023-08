Deux morts en moins d'une semaine. Un jeune de 18 ans a été abattu ce mercredi à Nîmes, dans le quartier Pissevin, le même où Fayed 10 ans a été tué lundi soir dans une fusillade. Ce quartier, où est déployée la CRS 8, unité spécialisée dans le maintien de l'ordre, est en proie au trafic de drogue. Cette nouvelle victime, âgée de 18 ans, a été abattue près d'un point de deal.

Il faut rester prudent, mais au vu des premiers éléments, il semble que ce jeune homme ait été visé directement et ait été victime d'un règlement de compte. Sur lui, ont été retrouvées plusieurs liasses de billets et une certaine quantité de stupéfiants. Il ne semble pas qu'il ait été victime d'une balle perdue, comme l'a été le très jeune Fayed lundi. La scène s'est déroulée en plein cœur du quartier Pissevin et, selon un rapport de police que RTL a pu consulter, plusieurs témoins ont entendu de nombreux coups de feu retentir dans la nuit ainsi qu'une voiture noire repartir en trombe juste après.

La victime, allongée sur le sol et grièvement blessée par balles a été déclarée morte une heure plus tard, vers 4h30. Sur place, une quinzaine de douilles de deux calibres différents ont été retrouvées, laissant penser qu'il y avait au moins deux tireurs, toujours en fuite à l'heure actuelle.

