Fusillade à Nîmes : ce que l'on sait sur l'oncle de l'enfant tué, qui conduisait le véhicule pris pour cible

Fayed, un garçon de dix ans, a été tué lundi 21 août dans une fusillade dans le quartier populaire de Pissevin, à Nîmes. L'enfant se trouvait dans une voiture aux côtés de son oncle et de son petit frère lorsque les coups de feu ont éclaté. Selon les premiers éléments de l'enquête, ils n'avaient rien à voir avec ce règlement de comptes, ils étaient seulement "au mauvais endroit, au mauvais moment".

Si le petit garçon n'a pas survécu aux tirs, "l'oncle est sorti d'affaire. Il a réussi à être très rapidement bien soigné par les services du centre hospitalier", a indiqué Cécile Gensac, procureure de la République de Nîmes, invitée sur RTL ce mercredi 23 août. "Il est hospitalisé, mais les médecins sont très confiants", a-t-elle ajouté. "L'autre enfant est très choqué. Au-delà de quelques blessures liées plus aux déflagrations, des problèmes d'oreille".

Le véhicule criblé de balles était conduit par l'oncle des enfants. "Cette famille est une famille d'habitants du quartier, et c'est tout", insiste la procureure. "C'est une famille qui a reçu l'oncle de l'enfant décédé dans le cadre de vacances. C'est un militaire dont les états de service sont extrêmement positifs, qui était rentré depuis peu de mission et qui repartait à l'issue de ses vacances de façon assez traditionnelle". Selon nos informations, ce militaire de la Marine nationale rentrait d'une mission en Martinique et devait prendre son nouveau poste dans deux mois.

