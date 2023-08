Météo en France : 19 départements en vigilance rouge, 62 en orange ce jeudi

Deux vigilances simultanées ont été activées par Météo France pour la journée du jeudi 24 août 2023. Une première pour la canicule qui touche actuellement la grande moitié sud de l'Hexagone (19 départements classés rouge, 37 départements en orange et 11 en jaune) et une nouvelle pour des orages dans la moitié nord (25 départements en orange et 48 en jaune).



Une vague de chaleur durable et intense s'est installée sur les deux tiers sud du pays. "Elle revêt un caractère remarquable voire exceptionnel en vallée du Rhône et sur le sud du Massif Central, en Occitanie et jusqu'à l'est de l'Aquitaine", notent les météorologues.



Les Hauts-de-France, l'Île-de-France, la Normandie, le Centre-Val-de-Loire sauf Indre et Cher et les Pays de La Loire sauf Loire-Atlantique et Vendée sont, quant à eux, concernés par un épisode orageux. "Les conditions anticycloniques faiblissent sur le nord du pays et des orages vont se déclencher dans l'air chaud", analyse les scientifiques.



Un épisode orageux actif balaye d'ouest en est les départements en orange en deuxième partie de nuit et matinée.Ces orages sont accompagnés de grêle, de fortes intensités pluvieuses - 20 à 30 mm parfois plus en quelques heures - , et de rafales de vent pouvant atteindre les 80/100 km, très localement plus.

La carte de vigilance de Météo France pour le jeudi 24 août 2023 Crédit : Météo France

