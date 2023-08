Ce lundi 21 août, un petit garçon de 10 ans a été victime d'une fusillade. Les faits ont eu lieu dans le quartier de Pissevin, un quartier gangrené par le trafic de drogue. C'est au pied d'une grande tour blanche, à Nîmes, que la fusillade a éclaté vers 23h.

Un jeune militaire âge de 27 ans rentrait du restaurant, a-t-il dit, avec ses deux neveux, de 7 et 10 ans, quand sa voiture a été visée par quatre individus cagoulés, selon certain témoin. Bien que blessé de trois balles dans le dos, l'oncle de la victime, a tout de même pu conduire en trombe vers l'hôpital.

Quand il est arrivé aux urgences, l'un de ses neveux était déjà mort, il a été touché par une balle dans le dos qui a atteint une zone létale. Non connu des services de police, le pronostic vital de l'oncle n'est plus engagé.



"On se dit qu'on peut décéder à tout moment."

Dans ce contexte, les habitants se disent très inquiets, comme l'explique Nassim. "Ça nous inquiète, on se dit qu'on peut décéder à tout moment. On ne sait pas quand ça va s’arrêter, on ne sait pas quand ça va reprendre. On évite de sortir à certains moments, surtout dans la nuit."



Des fusillades avaient déjà éclaté ses derniers jours dans un autre quartier de Nîmes. Cécile Gensac, la procureure de la République de Nîmes a précisé que les personnes touchées étaient des victimes collatérales.

"Indéniablement, la famille victime n'est absolument associée d'aucune façon, ni avant, ni actuellement dans des faits de nature pénale. C'est une famille sans aucune difficulté et qui a eu pour seul malheur, de passer au mauvais endroit, au mauvais moment", a-t-elle confirmé.



Les quatre suspects toujours en fuite

Les suspects sont toujours en fuite, selon certains témoins. Il s'agissait de quatre individus cagoulés, qui ont pris la fuite à bord d'une Renault Megane grise après la fusillade. Une voiture semblable a été retrouvée à Nîmes, la pol