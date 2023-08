Mort d'Evguéni Prigojine : quelles hypothèses sont à privilégier ?

Moscou a confirmé mercredi 24 août la mort du chef de la milice Wagner. Evguéni Prigojine était à bord de l'avion qui s'est écrasé en Russie. Son adjoint ainsi que huit autres passagers sont également morts dans le crash de l'appareil. Evguéni Prigojine était à l'origine d'une rébellion il y a deux mois, dirigée contre l'état-major russe, Vladimir Poutine l'avait alors qualifié de traître. Sur des images vidéo encore à authentifier, on peut voir les débris en feu de cet avion privé, ou encore un appareil tombant du ciel.

La chaîne Télégramme Grey Zone, très proche de Wagner, pleure la disparition d'un "authentique patriote" et d'un "héros de la Russie". Si l'Office de l'aviation civile russe a annoncé l'ouverture d'une enquête pour déterminer les causes de l'accident, évoquant un possible acte terroriste, la version de la chaîne Grey Zone est tout autre. D'après des témoignages recueillis à proximité du lieu où l'appareil s'est écrasé, des détonations caractéristiques de la défense anti-aérienne russe auraient été entendues peu avant que l'avion ne retombe au sol.

Impossible de savoir ce qu'il s'est passé, il faudra donc attendre les conclusions de l'enquête pour en avoir une idée plus précise. L'Office de l'aviation civile russe a confirmé la présence de l'oligarque à bord de l'appareil qui s'est écrasé sans qu'aucun de ses dix passagers n'ait survécu. Quant au pouvoir, il garde le silence. Vladimir Poutine était mercredi soir à Koursk pour célébrer les 80 ans d'une grande bataille de la Seconde Guerre mondiale et n'a fait aucun commentaire sur cette disparition.

