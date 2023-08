À Marseille, trois policiers du Raid ont été déférés ce jeudi 10 août dans l'enquête sur la mort de Mohamed. Ce livreur de 27 ans est mort au début du mois juillet en marge des émeutes, probablement victime d'un tir de type flash-ball, selon le parquet. Les trois hommes sont en ce moment même dans le bureau du juge d'instruction.

Les trois policiers du Raid sont arrivés en début de matinée à bord d'une voiture banalisée, à vive allure, cachés des nombreuses caméras. Ils sont désormais entendus par un juge qui dispose de trois possibilités : une mise en examen, un placement sous le statut de témoins assistés ou une remise en liberté sans poursuites dans cette enquête pour coups mortels avec armes.

La victime était père de famille, il attendait un deuxième enfant. Il avait filmé une interpellation avec son téléphone portable la nuit des faits. Une vingtaine de fonctionnaires de cette unité d'élite, le Raid, ont été entendus comme témoins dans cette affaire. Le parquet devrait communiquer sur le sort de ces trois policiers ce jeudi après-midi.

À écouter également dans ce journal

Alsace - Les enquêteurs poursuivent leurs recherches au lendemain de l'incendie qui a fait 11 victimes dans le Haut-Rhin. Selon les premiers éléments, le gîte n'était pas aux normes.

Coronavirus - Depuis plusieurs semaines, le nombre de passages à l'hôpital pour des cas supposés de Covid-19 repart à la hausse. En cause : une nouvelle souche qui semble se répandre en France et dans plusieurs pays, dont l'Angleterre et les États-Unis.

États-Unis - Des habitants et des vacanciers qui se jettent à l'eau pour fuir les flammes. Des images terribles viennent de l'archipel d'Hawaï, où les flammes sévissent dans deux îles. Selon un dernier bilan provisoire, 36 personnes sont décédées.