Le rapport sur la mort d'Yvan Colonna, le militant indépendantiste corse, assassiné en mars dernier à la prison d'Arles, est tombé. Dans les conclusions, on apprend que le meurtrier présumé, Franck Elong Abé n'a jamais été placé dans un quartier d'évaluation de la radicalisation (QER). Il avait été pourtant été condamné pour association de malfaiteurs terroristes.

Les quartiers d'évaluation de la radicalisation ont été créés pour évaluer les détenus incarcérés pour terrorisme. Ces détenus y passent quatre mois, ils sont examinés par des surveillants, des conseillers d'insertion, des psychologues, des éducateurs et des aumôniers, toute une équipe dédiée et formée.

Aujourd'hui, la France ne croit plus au coup de baguette magique, à la déradicalisation. La priorité est d'évaluer les détenus, leur radicalité, leur dangerosité, de les trier et de les disséminer ensuite en détention ordinaire, à l'isolement ou dans un quartier totalement étanche en fonction des profils.



Frank Elong Abé aurait dû être confié à un QER

Frank Elong Abé aurait dû être confié à un quartier d’évaluation de la radicalisation. Des commissions pluridisciplinaires l'ont proposé à quatre reprises, mais la directrice de la prison n'a pas fait remonté ces avis, ce qui est susceptible, dit le rapport, de constituer un manquement disciplinaire.

Le rapport préconise également de réaliser un bilan de ces quartiers, d'autant que l'administration pénitentiaire a deux défis désormais : maintenant que quasiment tous les détenus terroristes ont été évalué, c'est au tour des détenus radicalisés susceptibles d'être violent de passer par ces quartiers. Ils sont plus de 600 selon nos informations.

Deuxième défi : les femmes incarcérées pour terrorisme. Une unité spéciale existe depuis peu à Fresnes, et elle devrait accueillir notamment celles qui viennent de rentrer de Syrie cet été.

À écouter également dans ce journal

Info trafic - Week-end de chassé-croisé sur les routes et dans les gares qui sont prises d'assaut par les touristes. Des reportages à la gare de péage de Fleury-en-Bière (Seine-et-Marne) et à la gare de Saint-Charles de Marseille, sont à écouter.

Crise énergétique - Le gouvernement prône la sobriété, mais cet après-midi, pour le dernier conseil des ministres, il n'a pas vraiment montré l'exemple. Une quinzaine de berlines avaient leur moteur et la climatisation allumée dans la cour de l'Élysée.

Guerre en Ukraine - Une prison a été bombardée dans le Donbass, la partie séparatiste pro-russe. Un lourd bilan est à noter, au moins 40 morts et 75 blessés. Moscou et Kiev s'accusent mutuellement.

