Coronavirus : ce qui va fermer et ce qui va rester ouvert après le couvre-feu

Le Premier ministre Jean Castex et le ministre de la Santé Olivier Véran, le 15 octobre 2020, à Paris

publié le 15/10/2020 à 16:03

Le Premier ministre Jean Castex et son gouvernement ont précisé durant une conférence de presse d'1h30 les modalités d'application du couvre-feu en Île-de-France et dans 8 métropoles. Ainsi, les déplacements seront fortement limités de 21 heures à 6 heures et les établissements recevant du public seront fermés, a annoncé Jean Castex.

Ainsi, en règle générale, commerces et services accueillant du public devront fermer à partir de 21 heures dans les 9 zones concernées par les restriction sanitaires. À noter que les bars et salles de sport resteront fermés toute la journée comme c'est actuellement le cas.

Toutefois, des lieux indispensables resteront ouverts, notamment les établissements de santé et les commissariats. Les hôtels ainsi que les restaurants faisant de la livraison à domicile pourront aussi rester ouverts, même au-delà de 21 heures. C'est aussi le cas des lieux ouverts pour aider les plus précaires.