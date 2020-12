publié le 04/12/2020 à 13:17

L'ex-maire de Marseille Jean-Claude Gaudin pourrait être renvoyé devant la justice pour détournement présumé de fonds publics. C'est ce que préconise en tout cas le Parquet national financier (PNF) contre le prédécesseur de Michèle Rubirola. L'issue de quatre ans d'enquête sur l'affaire des emplois fictifs à la mairie et sur des heures supplémentaires "abracadabrantesques".

Un rapport d'enquête très détaillé étrille cette gestion service par service. On y découvre qu'au Samu social les fonctionnaires aux missions ingrates ne travaillaient que 10 jours par mois… Et que les chauffeurs des élus bénéficiaient d'un service pour le moins spécial : ils étaient une semaine au volant de leur voiture pour deux semaines de repos.

Et puis c'est l'attribution d'heures supplémentaires dans ce même service. Le compte était rond : 25 heures tous les mois. Il n'y avait même pas besoin de calculer. C'était automatique. Idem au secrétariat général de la mairie centrale.

L'inventaire ne s'arrête pas là et laisse en fait apparaître en filigrane un système clientéliste qui s'est peu à peu ancré. Jean-Claude Gaudin se défend lui-même ce vendredi matin dans La Provence. Il évoque une négligence, qu'il conteste, et précise qu'il n'y a eu aucun enrichissement personnel.

