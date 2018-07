et AFP

Ouverte il y a 18 mois, l'enquête pour "faux, usage de faux, recel et détournement de fonds publics" menée par le parquet national financier (PNF), qui portait initialement sur le temps de travail des employés du Samu Social, aurait été élargie au fonctionnement d'autres services municipaux, d'après Mediapart et Marsactu. Le PNF n'a toutefois pas confirmé cette information.



Jean-Claude Gaudin s'est toujours déclaré étranger au dossier. Mais suite à plusieurs perquisitions effectuées dans les locaux de la ville phocéenne et aux auditions de dizaines de personnes, dont plusieurs chefs de service, l'enquête est remontée jusqu'au maire. Son audition a duré environ 7 heures dans les locaux de la section de recherches de la gendarmerie de Marseille.



5 millions d'euros d'argent public détournés

Du côté du Samu social marseillais, les employés mis en cause ont toujours nié l'existence d'un système frauduleux. Les pratiques au sein du service sont "de notoriété publique", ont-ils déclaré, elles étaient "pertinemment" connues par la mairie. La ville, qui s'est portée partie civile, a toujours réfuté ces déclarations.

Cette enquête autour du temps de travail des employés municipaux marseillais faisait suite à des révélations du Canard enchaîné et de Marsactu sur le Samu social marseillais, dans le cadre duquel près de 5 millions d'euros d'argent public auraient été détournés depuis 2010, dans le cadre de "petits arrangements entre amis".