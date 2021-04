publié le 12/04/2021 à 13:50

Ils sont poursuivis pour avoir volé de la drogue, de l'argent, des cigarettes à des voleurs et autres dealers. Sont-ils vraiment des ripoux ou se sont-ils comportés en cow-boys au mépris de la procédure ? 16 policiers de la Brigade anti-criminalité des quartiers nord de Marseille comparaissent en correctionnelle pour des méthodes pour le moins douteuses. Trois d'entre eux ont été révoqués et à l'ouverture du procès, ils se disent bien décidés à défendre leur honneur.

Ils défilent les uns derrière les autres. Pourquoi ont-ils choisi cette brigade anti-criminalité ? Demande la présidente. "Je suis né dans ces quartiers, ma femme aussi, j'y ai grandi et le métier de policier c'est saisir, interpeller et on repart sur le terrain", pour l'un. Pour un autre, "je me sentais utile dans cette équipe", et pour un troisième "dans cette brigade on bossait pour les gens, on était policiers même en dehors du boulot".

La présidente leur demande quelles sont leurs vies depuis 2012. L'un est resté dans la police après trois mois d'exclusion puis il y a ceux qui ont été révoqués, comme Bruno Carrasco : "La police c'était toute ma vie, être là pour les gens", il rappelle aussi avoir sauvé une jeune fille du suicide. Il a ressenti le besoin d'écrire un livre pour laver son honneur, il a aussi inspiré le personnage principal du film Bac Nord par Cédric Jimenez.

Régis Dutto, 41 ans, s'exprime à ce sujet. "Le métier me manque, j'ai perdu mon salaire, mon honneur, j'ai mis 10 ans à me reconstruire". Il est aujourd'hui infirmier à la prison des Baumettes pour "aider les autres, comme quand j'étais policier".

