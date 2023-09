Samedi 30 septembre, une marche blanche s'est organisée en mémoire à Lisa, trois ans. La petite fille a été battue à mort par sa mère et son beau-père. Placé en détention provisoire, le couple a été mis en examen pour "meurtre sur mineur" le mardi 26 septembre.

300 personnes se sont rassemblées à Conches-en-Ouche, dans l'Eure. "C'est une enfant qu'il ne faut pas oublier", a estimé Jérôme Pasco, le maire de la ville. "C'était important pour Lisa et pour nous guider dans les actions à venir. Si des enfants meurent sous les coups de meurtriers, de cette manière aussi sordide et violente, nous sommes en échec."

"Il faut faire en sorte qu'on puisse agir", martèle l'édile. "C'est maintenant ce temps-là, avec les institutions avec lesquelles on va travailler, pour faire en sorte qu'on soit meilleur sur la formation de nos professionnels, sur l'écoute de la parole de l'enfant, sur la manière de détecter les signaux faibles, puis de les faire remonter."

Jérôme Pasco veut ainsi pouvoir sauver d'autres vies et a indiqué mettre en jeu les mandats de tout son conseil municipal : "Si on est pas en capacité d'agir pour protéger nos enfants, on raccroche nos écharpes et on fait autre chose." À la fin de cette marche blanche, les participants ont tous déposé une rose blanche devant une stèle, dans les jardins de la mairie.



