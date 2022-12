Les infos de 12h30 - Fusillade à Paris : pourquoi le suspect avait-il récemment été remis en liberté ?

L'attaque de la rue d'Enghein aurait-elle pu être évitée ? L'auteur de la fusillade, un retraité de 69 ans, était déjà connu de la justice. En 2021, le sexagénaire s'en était pris à un camp de migrants dans le parc de Bercy. Son attaque au sabre avait blessé deux personnes. À l'époque, l'individu était poursuivi pour "violence aggravée avec arme" et non pour "tentative d'homicide".

Et la différence est de taille. Le 13 décembre 2021, le retraité est mis en examen pour un délit et non pour un crime. Dans ce cas précis, la détention provisoire est limitée à un an. Cet élément explique la récente libération du suspect sous contrôle judiciaire. S'il avait été poursuivi pour "tentative d'homicide", sa détention provisoire aurait pu être de trois ans au lieu d'un. Il serait potentiellement toujours incarcéré.

D'après les témoignages, le suspect aurait crié "mort aux migrants" lors de son attaque au sabre. L'intention de tuer n'a pas été retenue par la justice. En garde à vue ce week-end, l'homme de 69 ans a expliqué en garde à vue qu'il a toujours souhaité assassiner des migrants, depuis un cambriolage subi en 2016.

Le suspect et des migrants arrêtés

Selon une source judiciaire, la nature des coups portés et les motivations du suspect n'étaient pas assez claires pour permettre de qualifier les faits en crime. Le juge attend toujours le résultat de plusieurs expertises. Le suspect pourrait donc très bien se voir juger pour "homicide" à la fin de l'enquête.

Le traitement réservé aux migrants attaqués commence aussi à se préciser. Le retraité a lacéré au sabre les tentes du parc de Bercy, dans l'est parisien. Deux migrants sont aussi gravement blessés. La police arrive, le suspect est interpellé.

Et selon plusieurs sources concordantes, plusieurs migrants, victimes de l'attaque, sont également arrêtés avant d'être placés 48 heures en garde à vue. Ils ressortiront tous sous le statut de témoin assisté. L'un d'entre eux est même notifié d'une obligation de quitter le territoire français.

À écouter également dans ce journal

Sobriété énergétique - Selon Enedis, la consommation d'électricité de l'éclairage public a baissé de 20% sur les deux premières semaines de décembre.

Affaire Adrien Quatennens - Des militants LFI ont signé une tribune pour réclamer l'exclusion définitive du député, suspendu depuis sa condamnation pour violences conjugales. Et un certain malaise s'installe chez les cadres du parti.

International - Face à la menace chinoise toujours aussi présente, la présidente de Taïwan a annoncé un allongement du service militaire. La petite île prépare sa défense face à l'ennemi.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info