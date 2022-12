Chef doublement étoilé, Thierry Marx est devenu il y a deux mois président de l'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie (UMIH). S'il estime que l'état des restaurants français n'est pas catastrophique, et qu'il défend le courage "de gens qui sont chaque matin investis dans leurs entreprises", Thierry Marx est tout de même inquiet de la situation. Tout d'abord à cause des conséquences "d'une crise sanitaire qui a été extrêmement lourde", suivi d'une autre crise : "un manque sérieux de personnel" explique le chef étoilé.

Pour le président de l'UMIH, il manque "200.000 postes" dans les établissements. Il ajoute que ce manque de main d’œuvre crée un "effet ciseaux avec l'augmentation du coût des matières premières" dangereux pour les restaurants. Des entreprises fragiles, déjà occupées par le remboursement des prêts garantis par l'État.

Les conséquences sur le secteur de l'hôtellerie et de la restauration se font déjà sentir. "J'étais hier avec un confrère qui m'a dit : 'Je suis passé de 40.000 à 123.000 euros de frais d'électricité. Ça ne sert à rien d'ouvrir'" rapporte Thierry Marx.

Pour soutenir son secteur, Thierry Marx propose tout d'abord de "décorréler le prix de l'électricité du prix du gaz." Pour ce qui est du recrutement, il estime suffisantes les augmentations de salaire des années passées. Mais considère également qu'il faut revoir la "planification" des horaires de travail, contraignantes dans l'hôtellerie et la restauration : "ça s'entend qu'on ait envie d'avoir une ou deux soirées par semaine, ou de pouvoir emmener ses enfants à l'école."

