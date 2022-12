Les infos de 12h30 - Fusillade à Paris : la communauté kurde se rassemble dans la capitale pour une manifestation

Une fusillade a éclaté ce vendredi 23 décembre dans le Xe arrondissement de Paris, faisant au moins trois victimes, toutes issues de la communauté kurde. Le suspect, un homme de 69 ans, a été interpellé et a indiqué aux enquêteurs avoir agi, car il était "raciste". Présents sur les lieux du drame, de nombreux manifestants kurdes ont montré leur tristesse et leur incompréhension face à cette attaque. Plusieurs heurts ont même eu lieu avec les forces de l'ordre quelques heures après l'attaque.

Ce samedi, la communauté kurde s'est rassemblée Place de la République à Paris pour une manifestation qui a débuté dans le calme avant d'être perturbée par des incidents aux abords du lieu de rassemblement. Néanmoins, la tristesse a laissé place à la colère. Des centaines de personnes s'interrogent : pourquoi la communauté kurde ? Yassine s'est confié au micro de RTL : "Paris est devenu la capitale des assassinats pour les Kurdes. Pourquoi nous ne sommes pas protégés à la hauteur de ce qu'il faut ?", a-t-il déclaré, toujours plongé dans l'incompréhension.

Les manifestants présents sont venus de toute la France. Aram, habitant de Bordeaux, a voyagé jusqu'à la capitale pour demander justice et protection pour sa communauté : "Les trois personnes qui se sont fait assassiner étaient des réfugiés politiques. On nous a dit qu'on allait être plus protégé, mais ils se sont fait tuer sur le sol français. Vous trouvez cela normal ?".

