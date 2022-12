Eure : deux enfants meurent dans un important incendie, un troisième en "urgence absolue"

Ce samedi 24 décembre, deux enfants sont morts dans un incendie qui a eu lieu à Selles dans l'Eure. Cet incident a eu lieu alors que toute la famille, composée de cinq adultes et de cinq enfants, était réunie dans cette résidence secondaire pour les fêtes de fin d'année. Même si les pompiers ont été rapidement alertés du sinistre et sont vite arrivés sur les lieux, le feu était déjà très avancé et la longère normande était en proie aux flammes.

Les deux victimes, une fillette d'environ huit ans et un garçon d'une dizaine d'années, n'ont pas réussi à sortir du bâtiment en flammes et se trouvaient en arrêt cardio-respiratoire lorsque les pompiers ont réussi à les évacuer.

La préfecture de l'Eure a indiqué qu'un troisième enfant se trouvait "en urgence absolue" lorsque les secours l'ont sorti du bâtiment. La petite fille a ensuite été rapidement évacuée vers un hôpital parisien. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'incendie, qui "restent inconnues à ce stade", a indiqué la préfecture.

