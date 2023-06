Nouveau règlement de comptes à Grenoble. Vraisemblablement liée au trafic de stupéfiants, une fusillade a éclaté dans la nuit du lundi 5 au mardi 6 juin dans le quartier de la Villeneuve, blessant six hommes âgés entre 18 et 26 ans, dont trois grièvement. Aucun de leur pronostic vital n'est cependant engagé.

Cet évènement violent a particulièrement effrayé les habitants. Vers une heure du matin, les résidents de la cité ont été réveillés en sursaut par les bruits de plusieurs rafales, tirées avec une arme automatique. "C'était affreux, c'était l'Ukraine cette nuit, c'était la guerre avec des armes lourdes", raconte ce témoin, choqué d'avoir vu "des flaques de sang" dans ce quartier qu'il décrit comme "le magasin de la drogue".

Ces règlements de comptes sanglants se multiplient à Grenoble. "On dit souvent de Grenoble que c'est un petit Marseille. Le dernier assassinat a eu lieu en pleine journée, ça nous fait craindre le pire, des dommages collatéraux, un passant... On pense également aux collègues qui interviennent sur place", confie Stéphane Giannesello, représentant du syndicat de police Alliance.

"Ça tire un peu dans tous les sens", résume-t-il, "On parle d'armes lourdes, d'armes de guerre, de règlement de compte entre bandes rivales qui tiennent le trafic". Après la fusillade, le parquet de Grenoble a ouvert une enquête pour tentative d'assassinat.







À écouter également dans ce journal

Réforme des retraites - Avec quelques perturbations dans les transports et peu de grèves, cette quatorzième journée de mobilisation contre la réforme des retraites devrait rassembler moins de monde dans les cortèges. Entre 400.000 et 600.000 personnes sont attendues partout en France.



Prince Harry - Le prince britannique est arrivé ce matin à la haute cour de Londres pour témoigner après avoir accusé un tabloïd d'avoir piraté des messageries téléphoniques.

Culture - La chanteuse brésilienne Astrud Gilberto est décédée à l’âge de 83 ans. Véritable icône dans son pays, elle est connue pour avoir chanté – il y a tout juste 60 ans - sur le célèbre morceau The Girl From Ipanema de Stan Getz et João Gilberto.

