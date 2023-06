Euromillions : un couple remporte 53 millions d'euros aux Antilles, un gain record

Isabelle Cesari, responsable accompagnement et expérience gagnants du groupe FDJ, a procédé au paiement au siège de La Française des Jeux à Boulogne-Billancourt, en compagnie de Liliane Elbene, déléguée régionale Antilles-Guyane du groupe FDJ.

3, 8, 18, 34, 49 étoiles 3 et 7. Ce couple de quinquagénaire se souviendra à vie de cette combinaison gagnante. Ils empochent plus de 53 millions d'euros à l'Euromillions lors du tirage le 5 mai dernier, devenant ainsi les plus grands gagnants des Antilles.

S'ils souhaitent rester anonyme, ce sont de fidèles joueurs du Loto et de l'Euromillions, qui valident une grille pour chaque tirage depuis plus de dix ans.

Très récemment, l'homme, qui s'occupe de constituer les grilles, a changé de combinaison fétiche. "C'est seulement la deuxième fois que je jouais ces numéros. J'avais la sensation que ma précédente combinaison ne nous portait pas chance", a-t-il raconté au groupe FDJ.

Quelques jours après le tirage, ce dernier s'est rendu dans un point de vente pour faire vérifier son reçu de jeu. Sans connaître le montant exact, il comprend qu’il doit se rapprocher des équipes de FDJ pour le paiement du gain. C’est ensuite par téléphone que le couple s'est vu annoncer la somme de plus de 53 millions d’euros. "Mon mari a tout de suite réalisé l’ampleur du gain mais moi, j’avais compris cinquante-trois mille euros", a confié la femme, amusée.

"Nous avons beaucoup galéré"

Les heureux gagnants ont déjà annoncé la grande nouvelle à un couple d’amis proches mais attendent le bon moment pour la partager à leurs enfants. "C’est un événement majeur de notre vie. Nous avons beaucoup galéré et la roue tourne à présent", se sont-ils réjouis.

Le couple a de nombreux projets, notamment celui de créer des entreprises locales afin de générer de l'emploi. "Il est primordial pour nous d'offrir des opportunités professionnelles aux habitants de l'île", ont-ils précisé. Ils désirent aussi quitter leurs métiers respectifs d’employée et d’ouvrier pour se consacrer à ce projet. Ils envisagent également d’acquérir une résidence principale et secondaire, de voyager dans les Caraïbes, de s’offrir une voiture chacun, mais, avant tout, d’aider leurs proches.

"En attendant, notre priorité est de fêter la nouvelle autour d’un apéritif au champagne", concluent-ils, un large sourire aux lèvres.

