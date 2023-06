Un salarié d'Auchan mis à pied pour avoir chanté trop fort au goût de ses collègues

À Louvroil, dans le Nord, un employé d'Auchan prenait son poste tous les matins à 5 heures depuis vingt ans. Il avait pour habitude de chanter tous les titres diffusés dans les rayons. Mais visiblement, ce chanteur en herbe faisait trop de bruit puisque ses collègues en sont venus à se plaindre, selon la direction. Il a ainsi été mis à pied une journée. Une sanction hors norme, selon le délégué CFDT du magasin, Éric Dronsart.

"La grande distribution, ce n'est pas toujours un métier facile. Donc le matin, on essaye un petit peu d'extérioriser notre stress, en s'amusant, en chantant, en rigolant un peu, tout en exécutant notre travail. C'est vrai qu'on lui avait déjà fait la remarque, qu'il lui chantait trop fort, qu'il crie un peu", relève-t-il.

"Soi-disant, des salariés se seraient plaints qu'ils étaient obligés de mettre des boules Quiès. Il a été reçu pour un entretien et puis il a été mis à pied une journée. La sanction a est disproportionnée par rapport au fait. Bientôt, on ne pourra plus parler, on ne pourra plus respirer", souligne le délégué syndical.

La direction d'Auchan dit avoir averti ce salarié à plusieurs reprises depuis deux ans et ce dernier est désormais en arrêt maladie. CFDT CGT appelle à une manifestation en chanson à dix heures devant la direction du magasin ce mardi 6 juin.

