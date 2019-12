publié le 23/12/2019 à 13:17

C'est au départ une vidéo insoutenable, qui a fait le tour des réseaux sociaux. En Essonne, deux jeunes de 16 ans ont été mis en examen pour un viol qu'ils avaient filmé et diffusé sur Internet. Placés en détention provisoire, ils ont été identifiés grâce à l'aide d'un lycéen hacker aux allures de "justiciers".

Cet adolescent également âgé de 16 ans est considéré comme un héros du réseau social Twitter par ses fans. Il s'empare régulièrement de ces faits divers filmés et divulgue les identités des auteurs des vidéos. C'est exactement ce qu'il a fait pour les violeurs présumés de l'Essonne, grâce à des bases de données qu'il a piraté. Il a ainsi retrouvé leur nom, prénom, adresse et les a publiées sur Internet. Selon lui, c'est un moyen de faire justice plus rapidement.

"Pour l'instant la justice a autre chose à faire que de vérifier des histoires sur Twitter qui peuvent être fausse. C'est juste que j'ai des compétences en ça (en informatique, ndlr) et ça serait dommage de les gâcher", a-t-il déclaré au micro de RTL.

Mais l'adolescent a également conscience des limites de cette pratique de la justice 2.0, le risque principal étant une expédition punitive menée contre les auteurs de ces crimes dont les identités sont dévoilées sur la toile.

