et Thomas Pierre

publié le 23/12/2019 à 08:08

Un pont aérien pour relier la Corse au continent. L'île était coupée du monde à cause de la tempête Fabien. Pas de vol, ni de bateau dimanche 22 décembre. Les traversées vont reprendre et les avions vont pouvoir recommencer à décoller et atterrir à Bastia. Une cinquantaine de vols supplémentaires ont d'ailleurs été programmés.

"Le retour à la normale sera progressif dans la journée", assure Josiane Chevalier, la Préfète de Corse. "En ce qui concerne l'aéroport d'Ajaccio, il y a encore beaucoup de travaux de pompage, de nettoyage, de remise en service des installations électriques.

"Donc le trafic aérien se fera aujourd'hui à partir de Bastia. La compagnie aérienne Air Corsica a mis en place un plan de vol exceptionnel", poursuit-elle, "À peu près 12.000 passagers" sont victimes de ces perturbations des transports, estime-t-elle. La vigilance orange pour vents violents a été levée sur la Corse.

À écouter également dans ce journal

Notre Dame - C'est un crève cœur pour de nombreux fidèles. Pour la première fois depuis 216 ans, il n'y aura pas de messe de Noël à Notre-Dame de Paris. La messe de Noël sera célébrée à minuit en l'église Saint-Germain l'Auxerrois, face au Louvre.

SNCF : les trains "Junior et Cie" ont finalement pu partir dimanche 22 décembre. La suppression du service en raison de la grève contre la réforme des retraites avait provoqué beaucoup d'émotion. L'entreprise a rectifié le tir en libérant 5.000 places dans 14 TGV pour les enfants voyageant seuls.