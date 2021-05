publié le 26/05/2021 à 13:20

Comment se débarrasser de mauvais payeurs ? À Launaguet, près de Toulouse, la fille de la propriétaire d'un logement a envoyé des policiers chez les locataires qui n'avaient pas versé leur loyer depuis trois mois. Enfin plutôt deux hommes qui avaient l'air d'être des policiers.

Ces deux personnages avaient tous les attributs de leur rôle : armes en évidence, cartes attachées autour du cou, brassards de police et mines patibulaires. Ils brandissaient un mandat d'huissiers et ils exigeaient que le jeune couple quitte les lieux dans moins d'une heure, sinon il serait placé en garde à vue.

La jeune femme se méfie. Elle sait qu'il y a des caméras de surveillance à l'entrée alors elle attire les individus sous les objectifs et, discrètement, elle appelle les gendarmes. Elle sait que les policiers n'ont rien à faire dans cette zone rurale.

Les gendarmes arrivent. Les deux sbires discutent l'air de rien avec leurs soi-disant confrères mais un simple coup d'œil aux accessoires suffit à alerter les militaires. Tout est faux ! Ce sont finalement eux qui finissent en garde à vue.

Les deux hommes ont expliqué qu'ils avaient été engagés par la fille de la propriétaire en région parisienne pour faire peur aux locataires car ils avaient trois mois de loyer en retard. Ils sont aujourd'hui en prison, la propriétaire aussi. Sa fille a été placée en garde à vue mardi matin. Les locataires, eux, vont pouvoir rester chez eux encore quelque temps.

