publié le 14/05/2021 à 13:25

Troisième jour de traque dans les Cévennes, dans une zone boisée de 15 kilomètres carrés, et toujours pas de trace du meurtrier présumé de ce patron et d'un de ses collègues dans une scierie des Plantiers ce mardi. L'homme est lourdement armé, habillé en treillis, et connaît bien le terrain. Jeudi, son père lui a lancé un appel déchirant : "Il n'y aura pas de feu si tu te rends maintenant".

À Brignon dans le Gard, à une quarantaine de kilomètres des lieux du drame, toute la famille du jeune homme, Valentin Marcone, s'est réunie devant la maison où il a grandi. C'est une famille bouleversée par l'horreur, la brutalité des faits reprochés à Valentin Marcone. Sa femme et sa fille âgée d'un an ont donc trouvé refuge dans cette bastide cévenole, loin des hélicoptères et des militaires du GIGN avec qui ils sont en contact permanent.

Une famille qui vit dans l'attente, dans l'angoisse, calfeutrée entre quatre murs alors qu'à 40 kilomètres de là, les recherches se poursuivent. 350 gendarmes fouillent les cavités, les anciennes bergeries de cette montagne où la végétation est très dense. Le numéro 2 de la gendarmerie nationale est descendu de Paris ce vendredi matin pour piloter cette traque qui se transforme un peu plus en marathon.

