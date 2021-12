Claude Guéant incarcéré en application d'une condamnation de 2017

Ancien ministre de l'intérieur de Nicolas Sarkozy, Claude Guéant a été incarcéré ce lundi 13 décembre à la prison de la santé en application de sa condamnation en 2017 dans l'affaire des primes en liquide du ministère de l'Intérieur.

L'homme âgé aujourd'hui de 76 ans avait été condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an ferme en appel en janvier 2017. Début novembre, la cour d'appel de Paris a révoqué une partie de son sursis et de sa liberté conditionnelle, estimant que Claude Guéant ne réalisait pas les versements nécessaires pour payer l'amende et les dommages et intérêts qu'il s'était vu infliger.

L'affaire remonte au début des années 2000. Alors directeur de cabinet du ministère de l'intérieur de Nicolas Sarkozy, lui et plusieurs membres de ce cabinet se sont versés chaque mois des sommes d'argent, entre 3.000 et 5.000 euros, destinées à la base aux frais d'enquête et de surveillance (FES) des policiers.

Selon BFM TV, Claude Guéant aurait confié aux enquêteurs ne pas avoir d'autres sommes d'argent que sa retraite, pour justifier le non remboursement des dommages et intérêts liés à sa condamnation. "C'est quelqu'un qui va avoir 77 ans dans un mois, quelqu'un qui est dans une situation médicale extrêmement fragilisée", s'est inquiété de son côté son avocat maitre Bouchez El Ghozi sur la chaîne d'informations.