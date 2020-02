Financement libyen : Guéant fait condamner Takieddine pour diffamation

publié le 13/02/2020 à 17:51

Le tribunal correctionnel de Paris a condamné pour diffamation, jeudi 13 février, Ziad Takieddine à 8.000 euros d'amende. En cause : Ce dernier avait affirmé dans Mediapart avoir remis cinq millions d'euros d'argent libyen pour le financement de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007.

Dans un entretien vidéo paru le 15 novembre 2016 dans Mediapart, en pleine campagne pour la primaire de la droite, le sulfureux homme d'affaires était présenté comme un intermédiaire dans les relations franco-libyennes. Il déclarait avoir convoyé entre novembre 2006 et début 2007 "un total de cinq millions d'euros" dans des valises lors de trois voyages entre Tripoli et Paris.

Ziad Takieddine affirmait avoir remis ces fonds à deux reprises à Claude Guéant, directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, mais aussi à Nicolas Sarkozy lui-même. Ces derniers avaient farouchement démenti ces allégations et annoncé des poursuites, mais Nicolas Sarkozy s'est désisté en juillet d'une procédure similaire à celle de Claude Guéant.

Les journalistes de Mediapart relaxés pour "bonne foi"

Le tribunal a tranché en faveur de l’ancien directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy : dans deux jugements distincts portant sur ce même entretien, il a estimé que Ziad Takieddine n'a pas apporté "une base factuelle suffisante" pour étayer ses propos et "bénéficier de la bonne foi".

Quant aux journalistes de Mediapart, Edwy Plenel, les trois co-signataires de l'article, Fabrice Arfi, Nicolas Vescovacci et Karl Laske, sont eux relaxés au titre de la "bonne foi" car dans le cadre d'un entretien, "leur rôle se bornait précisément à poser des questions" à Ziad Takieddine.

Guéant, Sarkozy et Takieddine mis en examen

Claude Guéant est lui mis en examen depuis 2015 pour "faux et usage de faux" et "blanchiment de fraude fiscale en bande organisée". Il l'a ensuite été en 2018 pour six chefs supplémentaires, dont "recel de détournement de fonds publics", "corruption passive" ou "complicité de financement illégal de la vie politique".





Dans cette affaire, Nicolas Sarkozy est mis en examen depuis mars 2018 pour "recel de détournements de fonds publics libyens", "financement illégal de campagne électorale" et "corruption passive".



Ziad Takieddine est, quant à lui, mis en examen pour "complicité de corruption", "complicité de détournements de fonds publics par un agent public", et "complicité de trafic d'influence actifs et passifs commis par des personnes exerçant une fonction publique".