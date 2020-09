publié le 21/09/2020 à 13:44

Ce lundi 21 septembre est la journée mondiale de lutte contre la maladie d'Alzheimer. Une maladie dégénérative qui touche près de 800.000 personnes dans notre pays. Triste coïncidence, on apprend aujourd'hui que certains malades ont été victimes d'une maltraitance inconcevable dans l'Ehpad d'Onet-le-Château, dans l'Aveyron.

Des photos et des vidéos humiliantes assorties de commentaires méprisants ont été révélées. La justice a par la suite été saisie. 11 des 55 salariés de l'Ehpad participaient à un groupe sur une messagerie de réseau social. Ils y échangeaient des photos et vidéos humiliantes de pensionnaires. Les résidents étaient mis en scène dans des positions dégradantes et parfois à caractère sexuel. Des commentaires injurieux et infamants.

Ces sévices ont duré neuf mois dans l'unité Alzheimer. C'est un des agents de l'établissement, choqué, qui a alerté la direction le 29 juillet. L'enquête interne a abouti au licenciement de quatre soignants, deux autres seront sanctionnés. Les cinq derniers, moins actifs dans l'ignominie, ont reçu un avertissement.

Les familles des victimes ont été reçues par la direction de l'Ehpad qui les a encouragé à porter plainte. Des inquiétudes qui se confirment pour eux puisqu'ils avaient constaté des négligences, en terme d'hygiène notamment. Un parent de pensionnaire a également découvert que certains repas étaient servis en demi-portions, le reste étant consommé par les employés.

À écouter également dans ce journal :

Écoles - En ce lundi 21 septembre, les élèves sont priés de venir habillés "d'une façon républicaine" à l'école. C'est la réponse de Jean-Michel Blanquer au mouvement chez les adolescents qui prônent la liberté et s'insurgent contre l'interdiction de certaines tenues jugées "indécentes" dans leurs établissements scolaires.

Éducation nationale - Un nouveau protocole sanitaire assoupli va être adopté dans les établissements scolaires. Le ministère de l'Éducation a fait savoir, ce dimanche, que les fermetures de classes ne seraient plus systématiques en maternelle et en primaire en dessous de trois cas d'élèves positifs au Covid-19.

Coronavirus - La région de Madrid a annoncé ce vendredi 18 septembre une limitation de la liberté de mouvement pour tenter de freiner la propagation du Covid-19, actuellement hors de contrôle dans certains quartiers. 850.000 personnes sont concernées. C'est toute la périphérie sud de Madrid, soit 13% de la population, qui passe en zone de mobilité restreinte.