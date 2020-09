publié le 21/09/2020 à 08:12

"Il est important d’arriver à l’école dans une tenue correcte." Invité de RTL lundi 21 septembre, Jean-Michel Blanquer a une nouvelle fois réagi au mouvement #lundi14septembre lancé sur les réseaux sociaux. Celui-ci visait à contester l'interdiction de certaines tenues jugées "indécentes" dans les établissements scolaires.

"L'école n'est pas un lieu comme les autres, a insisté Jean-Michel Blanquer. Vous n'allez pas à l'école comme vous allez à la plage ou en boîte de nuit (...) Chacun peut comprendre qu'on vient à l'école habillé d'une façon républicaine." Des propos qui viennent confirmer ceux tenus par le ministre de l'Éducation nationale le 14 septembre. "Il suffit de s'habiller normalement et tout ira bien", avait-il résumé.

Il s'agit là de protéger les élèves, quel que soit leur genre, selon Jean-Michel Blanquer. "Nos enfants sont sous la pression de bien des choses, notamment des marques, de la mode, du regard de l’autre sur les chaussures et les vêtements… Je souhaite qu’il y ait une certaine sobriété en la matière parce que là aussi c’est un enjeu d’égalité sociale puis de protection des filles et des garçons."

Les élèves filles dénoncent elles l'hypersexualisation de leurs corps qui conduit les établissements à adopter des règlements intérieurs leur interdisant de s'habiller comme elles veulent. "Je suis très sensible à la défense des jeunes filles en milieu scolaire et très ouvert à la discussion sur ce qu'on peut faire pour améliorer cette protection, a expliqué Jean-Michel Blanquer. Et pour moi ça passe par justement le fait que le vêtement ne doit pas être un facteur ni de stigmatisation ni de discrimination."