publié le 30/10/2020 à 13:28

C'est un défilé silencieux et douloureux. Depuis ce vendredi matin, des centaines de Niçois se pressent devant la basilique Notre-Dame, 24 heures après l'attaque terroriste qui a coûté la vie à trois personnes. Des Niçois hagards, encore sous le choc, viennent déposer des bougies et des fleurs blanches. Les mots sont rares, le silence est pesant.

"Ça nous touche, des enfants qui restent sans maman, c'est pas possible. Comment on peut faire ça", témoigne Sandrine. Aux côtés des anonymes qui sont nombreux à avoir fait le déplacement, il y a des religieux, de toutes confessions confondues et l'association des victimes de l'attentat de 2016.

Thierry avait perdu sa fille sur la promenade des Anglais : "On n'est pas sidéré, on a plutôt une sensation de déjà vu. Trop c'est trop, il faudrait que ça s'arrête, la bonne question c'est comment. Il y a un travail de fond, une éducation de la population" à faire selon lui.

À écouter également dans ce journal

Nice - Un homme a été interpellé peu avant 22h jeudi 29 octobre à Nice, puis placé en garde à vue dans la foulée. Il est suspecté d'avoir été en contact avec l'assaillant qui a tué trois personnes dans la basilique Notre-Dame-de-l'Assomption le matin même. L'auteur présumé de l'attaque au couteau tuant un homme et deux femmes est un Tunisien de 21 ans, arrivé en France courant octobre depuis l'Italie.

Terrorisme - Un Conseil de défense s'est tenu ce vendredi matin pour envisager des mesures sécuritaires renforcées face à la multiplication des attaques. Invité de RTL, Gérald Darmanin a déclaré que "14 expulsions" d'étrangers radicalisés ont été effectuées depuis un mois.

Confinement - Alors que les librairies ou les boutiques de vêtements, jugées non essentielles, sont contraintes de fermer pour au moins quatre semaines, les magasins Fnac et Darty restent ouverts.