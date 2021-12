Les infos de 12h30 - Alerte enlèvement dans le Pas-de-Calais : ce que l'on sait

L'alerte enlèvement n'aura finalement duré que quatre heures. Un enfant de 12 ans, enlevé vendredi soir à Fouquières-lès-Lens, dans le Pas-de-Calais, a été retrouvé "sain et sauf" chez sa tante dans la matinée du samedi 18 décembre. L'auteur du rapt, son père, a été placé en garde à vue.

Tout a commencé vendredi à 18 heures, quand le petit garçon a été confié à une famille d'accueil. Ce placement fait suite à la demande d'un juge, après le divorce compliqué des parents de l'enfant.

Vers 19h50, le père du garçon s'est présenté chez cette famille d'accueil. "On a frappé à ma porte donc j'ai entrouvert. Il y avait un monsieur que je ne connais pas du tout", raconte l'assistante familiale qui a accueilli l'enfant, au micro de RTL. "Le gamin a tiré la porte et s'est sauvé avec le monsieur en voiture", poursuit-elle.

"Ça s'est passé très très vite, je n'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Il n'a pas dit un mot, il ne m'a pas parlé une seule fois", explique cette femme qui estime n'avoir "rien pu faire". "Je n'ai même pas vu l'immatriculation de la voiture, je n'ai rien vu, quand je suis sortie ils étaient déjà au bout de la rue", affirme-t-elle.

L'assistante familiale a immédiatement appelé la police et les services d'urgence après l'enlèvement du garçon de 12 ans. Les enquêteurs étaient particulièrement inquiets au sujet du profil du père qui, quelques semaines auparavant, avait tenté de fuir la France et l'Union européenne avec son fils, par avion. Ce dernier a finalement été retrouvé et interpellé samedi vers 10 heures après s'être réfugié chez sa sœur à Sallaumines, près de Lens.

L'homme de 40 ans a été placé en garde à vue par la police judiciaire de Lille. L'enfant, lui, est sain et sauf et en pleine forme.

À écouter également dans ce journal

Coronavirus - Jean Castex a annoncé vendredi 17 décembre un nouveau projet de loi pour contraindre davantage les non-vaccinés, notamment en transformant le passe sanitaire en passe vaccinal.

Présidentielle 2022 - Christiane Taubira, qui a dit vendredi "envisager" une candidature à la présidentielle, s'est rendu samedi 18 décembre au marché de Noël de Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, pour un premier déplacement.

Football - Le match de Coupe de France entre le Paris-FC et Lyon a été définitivement interrompu vendredi 17 décembre après de nouveaux incidents en tribunes.