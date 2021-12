Il s'agit d'un témoignage rare, celui d'un vendeur de faux passes sanitaires. Avec sa compagne, l'homme créait de faux QR codes, moyennant cent euros à ses acheteurs, sauf que le document était inutilisable. Parfois, il n'envoyait rien et se contenter d'encaisser la somme. Le couple a été condamné vendredi 17 décembre à six mois de prison avec sursis et les 5.800 euros gagnés lors de ce trafic ont été saisis.



"Il y avait une forte demande de faux passes sanitaires", assure le vendeur qui compte bien se repentir. "Parce que vous ne touchez pas énormément et que vous avez des gens qui vous demandent des passes avec des sommes qui atteignent parfois la moitié d'un Smic, malheureusement la facilité elle est là", se justifie-t-il.

L'homme explique avoir "profité des gens qui ont voulu détourner le système". "Avec le recul, je regrette énormément ce que j'ai fait", poursuit-il, avant de conclure : "Si vous ne voulez pas avoir de problème, allez vous faire vacciner, tout simplement".

