publié le 31/01/2019 à 22:36

Après plusieurs années de bataille juridique, se dirige-t-on vers un dénouement dans l'affaire Vincent Lambert ? Jeudi 31 janvier, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a validé la procédure d'arrêt des soins. Pourtant, en dépit de cette décision, l'arrêt des soins n'est pas programmé dans l'immédiat.



Tout simplement parce qu'il reste encore un recours judiciaire pour les parents, qui se battent pour le maintien en vie de leur fils. Ce recours, c'est l'appel devant le Conseil d'État. Il devrait intervenir dans les jours qui viennent, selon leur avocat, contacté par RTL. "On ne laissera pas le CHU de Reims provoquer la mort de Vincent Lambert, assure Me Jérôme Triomphe. On se battra jusqu'au bout".

Le Conseil d'État va donc se pencher une nouvelle fois sur ce dossier. En 2014, il avait déjà recommandé l'arrêt des soins. Les Sages vont donc examiner ce jugement qui évoque l''impotence "totale et irréversible" du patient, dans un état végétatif depuis dix ans. De plus, ce jugement précise que Vincent Lambert, avant son accident, alors qu'il était infirmier, avait formé le vœu de ne pas être maintenu en vie si son état de santé était trop dégradé.

La décision du Conseil d'État n'interviendra pas avant plusieurs semaines. L'avocat des parents affirme qu'il existe encore d'autres recours, sans pour autant préciser lesquels... L'affaire Vincent Lambert n'est pas encore terminée.

