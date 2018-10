publié le 12/10/2018 à 13:15

Plongé dans le coma puis en état de conscience minimale après un accident de la route en 2008, cela fait maintenant 10 ans que Vincent Lambert est cloué dans son lit d'hôpital. Symbole du débat sur l'euthanasie, l'affaire Vincent Lambert avait poussé en 2015, la Cour Européenne des droits de l'Homme à statuer en faveur de l'arrêt des soins.



3 ans plus tard, le collectif 55, composé d'amis et d'anciens étudiants infirmiers qui ont côtoyé Vincent Lambert, a rédigé une pétition destinée au président de la République pour "laisser partir Vincent". "Ça suffit ! Cette histoire doit s'achever médiatiquement et juridiquement. Les décisions de Justice passées en faveur de l'arrêt des soins ont été bafouées. Les volontés de Vincent doivent être respectées et il est temps de le laisser partir...", demande le collectif dans cette pétition relayée par l'Union.

"J'invite les personnes qui croient encore à ton rétablissement à regarder le plafond de la pièce où ils se trouvent pendant 1 minute. Toi qui contemple ce plafond depuis 10 ans..." écrit encore Vincent Caruel, un ami proche de la victime sur Facebook. Les experts en charge d'étudier le cas Vincent Lambert, ont jusqu'au 31 octobre, pour déposer leur rapport.