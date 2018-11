publié le 22/11/2018 à 09:42

Des experts nommés par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ont conclu à l'irréversibilité de l'état de Vincent Lambert, 42 ans, dont dix passés dans un lit d'hôpital. L'homme était devenu tétraplégique après un accident de voiture et ses proches se déchirent depuis 10 ans sur son maintien ou non en vie. Le rapport estime que "l'état végétatif chronique" du patient est "irréversible" mais ses parents, eux, veulent qu'il vive.



Pour Viviane Lambert, qui s'exprime en exclusivité sur RTL ce jeudi 22 novembre, le rapport "ne change pas grand chose". "On sait bien que Vincent est un grand handicapé, mais ce n'est pas une raison. Vincent n'est pas en obstination déraisonnable, soutient-elle. Les experts l'ont dit, il n'est pas en fin de vie, (...) on le sait, il n'est pas en fin de vie, Vincent. Il mange, il boit. On lui donne son alimentation par sa sonde et point. Il n'est pas en obstination déraisonnable", martèle-t-elle.

"Il y a des tas de maisons qui veulent le prendre, qu'il soit pris en charge correctement, c'est tout ce qu'on attend"; poursuit Viviane Lambert. "Bien sûr (la situation) nous attriste. Il n'est pas pris en charge correctement, je suis désolée. Il est dans une unité de soins palliatifs et on s'acharne depuis des années à vouloir le supprimer et ça je n'accepterai pas, mon mari non plus - nous, les parents, on n'acceptera pas qu'on programme sa mort."