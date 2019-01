Viol au 36 : les deux policiers condamnés à 7 ans de prison ferme

publié le 31/01/2019 à 18:18

Antoine Quirin et Nicolas Redouane, les deux policiers accusés du viol d'une touriste canadienne au 36 Quai des orfèvres en avril 2014, ont été condamnés jeudi à sept années d'emprisonnement par la cour d'assises de Paris.



"Ils ont été reconnus coupables du viol en réunion d'Emily Spanton", a déclaré le président de la cour d'assises, Stéphane Duchemin. La cour a été "convaincue" par "les déclarations constantes de la victime" et par "les éléments scientifiques et techniques", dont les expertises ADN et les analyses de la téléphonie, a ajouté le président.



Plus d'informations à venir sur RTL.fr...

