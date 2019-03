publié le 31/03/2019 à 08:01

Si les "gilets jaunes" ont manifesté dans un calme relatif à Paris, le 20e samedi de manifestations a été plus houleux en régions avec quelques accrochages à Bordeaux, à Saint-Étienne ou encore à Montpellier.



À Nice, environ 300 manifestants ont défilé en direction de l'hôpital où se trouve la septuagénaire blessée le weekend dernier en marge du rassemblement. Les filles de Geneviève Legay donnent aujourd'hui de ses nouvelles. "C'est au jour le jour qu'on apprend des choses de la part des médecins. Pour l'instant, ils essaient de faire en sorte qu'elle souffre le moins possible car elle se plaint énormément", disent-elles.

Malgré tout, la colère de Delphine et Ludivine ne redescend pas alors qu'elles parlent d'une "bavure" de la part des policiers. Et les conditions à l'hôpital n'arrangent rien. "Nous sommes que sept personnes autorisées à pouvoir rentrer. L'hôpital ne nous facilite pas les conditions pour aller voir notre maman. On nous demande des papiers d'identité à chaque fois, mes sœurs ont été contrôlées dans la chambre... Ras le bol de l'hosto aussi", déplorent-t-elles.

Une vision partagée par cette militante Attac de 73 ans. Toujours selon les dires de ses filles, Geneviève Legay "commence à être un peu énervée par rapport à ce qu'il s'est passé". Et de conclure : "Mais, c'est vraiment sa santé. Elle est dans sa douleur".

