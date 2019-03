publié le 26/03/2019 à 09:02

Une phrase polémique. Au lendemain de l'hospitalisation d'une manifestante "gilet jaune" de 73 ans à Nice blessée lors d'un rassemblement, Emmanuel Macron lui a souhaité un "prompt rétablissement et peut-être une forme de sagesse". "Quand on est fragile, qu'on peut se faire bousculer, on ne se rend pas dans des lieux qui sont définis comme interdits et on ne se met pas dans des situations comme celle-ci", a-t-il ajouté.



Selon Gérald Darmanin, "le président de la République a eu de la compassion pour cette dame et surtout il a rappelé quelque chose qui me paraît assez évident : quand c'est interdit de manifester, il ne faut pas manifester".

Invité à l'antenne de RTL ce mardi 26 mars, le ministre de l'Action et des Comptes publics a déclaré : "Le procureur de la République de Nice lui-même évoquait que cette dame, dont je souhaite le rétablissement rapidement, a été non pas poussée par les forces de l'ordre (...) mais par d'autres manifestants (...) Il faut respecter la police, les institutions".