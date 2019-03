Les actualités de 18h - "Gilet jaune" blessée à Nice : un policier mis en cause

publié le 29/03/2019 à 18:21

C'était il y a 1 semaine, samedi 23 mars à Nice. Geneviève Legay, cette altermondialiste, défilait malgré l'interdiction de la manifestation des "gilets jaunes" et a fait une chute sévère. Elle a porté plainte pour violences policières. Dans un premier temps, le procureur avait estimé que la police n'était pas en cause.



Le procureur explique que c'est d'abord grâce à de nouvelles images de vidéosurveillance de la ville de Nice qu'il a changé d'avis. Il explique que, sur ces images, avant que le cordon de policiers ne charge, il y avait un autre policier isolé qui a fait geste avec son bras, qui touche Geneviève Legay et la fait tomber.

Ce policier a été identifié et interrogé. Il avait affirmé au départ qu'il n'avait jamais touché Geneviève Legay. Il est revenu sur ses propos en reconnaissant que c'est lui qui l'avait poussée. C'est donc bien un policier qui est à l'origine de la bousculade et des blessures de Geneviève Legay. Une enquête est désormais ouverte pour violences volontaires par personne dépositaire de l'autorité publique.

Brexit - Une fois de plus, c'est "no". Pour la 3e fois, les députés britanniques ont rejeté l'accord de Brexit de Theresa May. La Première Ministre avait pourtant mis sa démission dans la balance. Mais cela n'a pas suffi à lui donner une majorité à Westminster.



Taxes - La redevance télé est-elle vouée à disparaître ? C'est en tout cas le souhait de Gérald Darmanin. Le Ministre des Comptes Publics a suggéré ce matin de supprimer la contribution à l'Audiovisuel Public, associée à la taxe d'habitation.



Justice - Ce qu'il s'est passé cet après-midi aux Assises de Toulouse est rarissime. Laurent Dejean a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de Patricia Bouchon, contre l'avis de l'avocat général qui avait requis l'acquittement faute de preuves.