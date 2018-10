publié le 04/10/2018 à 08:35

Le lieu d'incarcération de Redoine Faid est désormais connu. Le braqueur, qui a été interpellé mercredi 3 octobre, est a été placé la prison de Vendin-le-Vieil, dans le Pas-de-Calais. Il y a été transféré cette nuit, vers 23h40, après sa mise en examen.



Cet établissement est l'un des plus sécurisés de France. Redoine Faid y sera placé çà l'isolement, probablement sans voisin de cellule pour minimiser le risque d'évasion. La maison centrale, ouverte il y a 3 ans, accueille des détenus réputés parmi les plus difficiles et violents. Il a passé sa première nuit dans cet établissement, qu'il avait déjà fréquenté par le passé.

"Redoine Faid est conscient de la situation qui est redevenue la sienne et reste combatif, a confié son avocat à RTL. Une fois l'apaisement venu, il sera nécessaire de reposer le débat des longues peines et des mouroirs faisant fonction de prisons.'

Le braqueur multirécidiviste, condamné en appel en avril 2018 à 25 ans de réclusion pour la mort de la policière Aurélie Fouquet, s'était évadé du centre pénitentiaire de Réau (Seine-et-Marne) le 1er juillet dernier.

À écouter également dans ce journal

Justice - Cette audience hors norme ce matin à Amiens : un procès aux prud'hommes dans un Zénith. 847 ex-salariés de l'usine Goodyear réclament réparation après leur licenciement. Pour eux, la cause économique invoquée par la direction ne tient pas.



Circulation - Attention si vous circulez en deux roues dans Paris et que vous avez pris l'habitude de prendre les couloirs de bus. Vous pourrez être désormais sanctionné sans le savoir puisque la Mairie de Paris a décidé d'étendre son système de vidéo verbalisation.





Football - C'était une pluie de buts, mercredi 3 octobre, au Parc des Princes. 6 buts à 1 pour le PSG face à l'Étoile Rouge de Belgrade, dont un triplé de la star Neymar. De quoi se rassurer, 15 jours après la défaite à Liverpool.